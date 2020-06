Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: 26jähriger klettert auf Hausdach-Rettung erfolgte durch Polizei und Feuerwehr

Weiskirchen (ots)

Am Freitag, 19.06.2020, teilte ein Zeuge gegen 00:15 Uhr über Notruf der Polizei mit, dass sich auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses in der Trierer Straße in Weiskirchen mehrere Personen aufhalten und dort randalierten würden. Die eintreffenden Polizeibeamten konnten tatsächlich einen 26 Jahre alten Mann auf dem Dach des 2 ½ stöckigen Anwesens feststellen. Dieser befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand und war erheblich alkoholisiert. Den Beamten gelang es zunächst, die Person mit Gurten und Seilen zu sichern.

Da der polizeibekannte Mann in der Vergangenheit bereits in ähnlicher Weise auffällig wurde, konnte eine Gefährdung von Einsatzkräften nicht ausgeschlossen werden. Zur Verbringung der Person vom Dach mussten daher Spezialkräfte der Polizei anrücken.

Es gelang letztlich nach mehreren Stunden den 26jährigen widerstandslos mit Hilfe einer Drehleiter der Feuerwehr vom Dach zu bringen. Neben mehreren Einsatzkommandos der Polizei, dem SEK waren auch Kräfte unterschiedlicher Feuerwehren und des Rettungsdienstes sowie ein Notarzt im Einsatz. Der 26jährige wurde im Anschluss in ein Krankenhaus verbracht. Es wurde niemand verletzt.

