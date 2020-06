Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Brand im derzeit leerstehenden Krankenhauskomplex

Wadern (ots)

Gestern gg. 17:00 Uhr, ging bei der Polizei Wadern der Notruf ein, dass es im Bereich des leerstehenden Krankenhauses in Wadern brennen würde.

Polizeiliche Ermittlungen vor Ort ergaben, dass eine Sitzgruppe (Stühle und Tische) in der unteren Ebene des KH in Brand gesetzt wurde. Als Brandbeschleuniger wurde vermutlich in der Nähe gelagertes Desinfektionsmittel benutzt. Der Brand konnte von Mitarbeitern einer im KH tätigen Firma, die mit Entkernungsarbeiten beschäftigt waren, noch vor Eintreffen von Feuerwehr und Polizei, gelöscht werden. Personen wurde nicht verletzt. In dem Gebäude selbst befinden sich aufgrund der Entkernungsarbeiten und des zukünftig angestrebten Gebäudeabrisses keine Rauchmelder und Feuerlöscher mehr. Ermittlungen vor Ort wurden von der polizeilichen Fachdienststelle durchgeführt.

Strafanzeige wegen Verdachts der Schweren Brandstiftung wurde erstattet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Nordsaarland

Armin Stengel

Stellv. Leiter der Polizeiinspektion

Hermann-Löns-Straße 9

66687 Wadern

Telefon: 06871/9001-201

E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell