Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Aufgebrochener PKW

Wadern-Büschfeld (ots)

Auf dem Parkplatz gegenüber der Schlossberghalle in Wadern-Büschfeld wurde in der Nacht von Freitag, 12.06.2020, auf Samstag, 13.06.2020, ein dort abgestellter PKW aufgebrochen. Aus dem Fahrzeug wurde der in der Mittelkonsole abgelegte Ledergeldbeutel des Fahrzeughalters entwendet. Der bisher unbekannte Täter versuchte zunächst die Fahrertür aufzuhebeln. Da ihm dies nicht gelang, schlug er die Scheibe der Beifahrertür ein, um an den Geldbeutel zu gelangen. Hinweise zu dem Täter erbittet die PI Nordsaarland unter der Tel.Nr.: 06871/9001-0.

