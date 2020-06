Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Randalierende Person am Bahnhof Walhausen

Nohfelden-Walhausen (ots)

Am Freitag, 12.06.2020, informierten Anwohner um 21:30 Uhr die Polizei wegen eines randalierenden Mannes am Bahnhof in Walhausen. Durch die Anwohner wurde mitgeteilt, dass der ca. 1,70m große, mit einem schwarzen, ärmellosen Shirt und einem weißen Hut bekleidete Mann zunächst auf den Gleisen herumlief. Schließlich verließ er das Gleisbett und trat mehrfach gegen einen Stromkasten und ein Wartehäuschen für Bahnfahrer. Als der Mann von einem Anwohner angesprochen wurde, entblößte er sein Glied und drohte ihm Prügel an. Anschließend lief er in Richtung Ortsmitte weg. Durch die eingesetzten Beamten der PI Nordsaarland konnten zwar keine Beschädigungen festgestellt werden, dennoch wurden Strafanzeigen wegen versuchter gemeinschädlicher Sachbeschädigung, gefährlichem Eingriff in den Bahnverkehr und Exhibitionistischer Handlung gegen den bisher unbekannten Mann eingeleitet. Der Bahnverkehr musste für ca. 30 Minuten präventiv gestoppt werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Nordsaarland

NORDSL- DGL

Hermann-Löns-Straße 9

66687 Wadern

Telefon: 06871/90010

E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell