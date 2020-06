Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Alkoholisierte Randalierer am Kurparkweiher in Weiskirchen

Weiskirchen (ots)

In der Nacht vom 05.06.2020 auf den 06.06.2020 wurde durch Anwohner ohrenbetäubender Lärm aus Richtung des Kurparkweihers wahrgenommen. Dort wurde festgestellt, dass der Mülleimer aus der Betonhalterung herausgerissen worden war und am Ufer des Weihers vorgefunden wurde. Darüber hinaus wurden Sträucher hinaus gerissen und lagen am Boden verteilt. Durch die Polizei wurden 2 männliche Personen im Bereich des Seerundweges angetroffen. Beide waren alkoholisiert. Die Personalien wurden festgestellt.Es wurde ihnen ein Platzverweis erteilt. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wird gefertigt.

