Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Motorradfahrerin

Losheim am See- Waldhölzbach (ots)

Schwere Verletzungen trug eine 56Jährige Motorradfahrerin aus Essen bei einem Verkehrsunfall in Waldhölzbach davon. Die Frau fuhr als zweite Motorradfahrerin in einer Dreier-Gruppe von Motorradfahrern auf der L 373. Ortseingangs Waldhölzbach von Scheiden kommend kam sie am dortigen Friedhof ohne Fremdeinwirkung in einer abschüssigen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Nach einer ersten notärztlichen Versorgung wurde die Frau in ein Trierer Krankenhaus eingeliefert.

