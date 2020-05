Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Brand eines Wohnhauses mit hohem Sachschaden

Wadern-Nunkirchen (ots)

Gestern gg. 22:00 Uhr, teilte eine Zeugin der Polizei in Wadern mit, dass in der Straße Zum Franzenkreuz in Nunkirchen ein Haus lichterloh brennen würde. Bei dem Brandobjekt handelte es ich um ein zweigeschossiges, freistehendes Einfamilienhaus. Dieses stand bei Eintreffen der ersten Einsatz- und Rettungskräfte bereits in Vollbrand. Der 77jährige Bewohner sowie seine 68jährige Ehefrau konnten das Haus verlassen und wurden nicht verletzt. Nach ersten Ermittlungen vor Ort geriet vermutlich ein am Wohnhaus angebauter Holzschuppen in Brand. Danach griff das Feuer auf das Haus über. Das Haus ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Der Gesamtschaden beläuft sich auf eine sechsstellige Summe. Vor Ort waren die Feuerwehren aus Wadern, Nunkirchen, Noswendel und Büschfeld mit 9 Fahrzeugen und 63 Wehrleuten im Einsatz. Die Ermittlung der eigentlichen Brandursache erfolgt durch die zuständige polizeiliche Fachdienststelle.

