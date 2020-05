Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Unfallzeugen gesucht

Wadern (ots)

Am Freitag, dem 15.05.2020, gegen 12:00 Uhr, ereignete sich in 66687 Wadern, Egon-Reinert-Straße, in Höhe des Anwesens Nr. 14, ein Verkehrsunfall, bei dem ein geparkter Pkw, VW Golf, von einem hellfarbenen (silber oder weiß) Seat Leon beschädigt wurde. Der unfallverursachende Seat fuhr anschließend in Richtung Gymnasium davon und kümmerte sich nicht um den verursachten Schaden. Das flüchtige Fahrzeug müsste vorne rechts beschädigt sein. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Nordsaarland, Hermann-Löns-Straße 9, 66687 Wadern, Telefon 06871/9001-0.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Nordsaarland

NORDSL- DGL

Hermann-Löns-Straße 9

66687 Wadern

Telefon: 06871/90010

E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell