Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Widerstand gegen Polizeibeamte

Wadern-Nunkirchen (ots)

Am 12.5.2020 gegen 22.30 Uhr wurde der Polizeiinspketion Nordsaarland mitgeteilt, dass aus einer Wohnung in Nunkirchen Geschrei und Hilferufe einer Frau zu hören seien. Die Beamten trafen in der Wohnung eine amtsbekannte 43 Jährige Frau an, die sich alleine darin befand.Die Frau stand merklich unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmittel und reagierte aggressiv. Aufgrund des Zustandes der Frau konnte sie nicht allein in der Wohnung verbleiben und sie musste in polizeiliches Gewahrsam genommen werden. Auf dem Weg zum Funkstreifenwagen trat sie nach den Beamten und verletzte dabei eine Beamtin leicht am Bein. Sie beleidigte die Einsatzkräfte auch lautstark. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Die Frau wurde später aufgrund ihres Zustandes in ein Krankenhaus eingewiesen.Sie erwarten Anzeigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Körperverletzung.

