Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Schüsse im Wald

Losheim-Scheiden (ots)

Am Freitag, 8.5.2020 wurde die Polizeiinspektion Nordsaarland darüber informiert, dass im Bereich des Sportplatz Scheiden mehrere Schüsse gefallen sind. Im Rahmen der Ermittlungen konnten die Beamten einen 22 Jährigen Tatverdächtigen aus der Gemeinde Losheim feststellen. Er gab an in dem Bereich Sprengkörper gezündet zu. Eine Erlaubnis dazu konnte er nicht vorzeigen. Bei einer folgenden Durchsuchung fanden die Beamten Waffen-und Sprengkörperteile sowie Messer und Macheten. Die Gegenstände wurden sichergestellt und werden einer waffenrechtlichen Überprüfung unterzogen. Neben der Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz kommt noch eine Strafanzeige wegen Verstößen gegen das Waffengesetz auf ihn zu.

