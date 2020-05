Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Brand eines Gartenhauses in Wahlen

Losheim (ots)

Im Losheimer Ortsteil Wahlen kam es am 08.05.2020 gegen 18:15 Uhr zum Brand eines Gartenhauses.Das Gartenhaus war an mehrere Garagen angebaut.Ein Übergriff auf die angebauten Garagen war nicht erfolgt. Am Gartenhaus selbst entstand Sachschaden. Aufgrund der an diesem Tage nicht sehr hohen Temperaturen ist eine Selbstentzündung eher unwahrscheinlich. Es muss also von einer Brandstiftung ausgegangen werden. Die Feuerwehr Wahlen war im Einsatz. Hinweise an die Polizeiinspektion Nordsaarland unter der Telefonnummer 0687190010.

