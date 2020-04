Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Losheim am See (ots)

In der Gemeinde Losheim am See, dort in der Ortslage Britten, kam es am 24.04.2020 gegen 17:45 Uhr auf der B 268 in Fahrtrichtung Landesgrenze RLP zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der Kradfahrer hatte die Absicht eine Kolonne von Fahrzeugen zu überholen wobei es zum Zusammenstoß mit einem vor ihm ebenfalls zum Überholen ausscherenden Fahrzeug gekommen ist. Der Kradfahrer kollidierte mit dem Heck des Wagens und kam zu Fall. In der Folge wurde der Kradfahrer in das Winterbergklinikum nach SB eingeliefert. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde zur Beweissicherung ein Gutachten erstellt.

