Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Diebstähle aus PKW und Sachbeschädigungen

Weiskirchen (ots)

In der Nacht von Dienstag, 21.4 zum Mittwoch 22.4. wurden in Weiskirchen im Bereich Ruwerbach / Wittum mehrere abgestellte PKW angegangen. Unbekannte öffneten die nicht verschlossenen Fahrzeuge und entwendeten daraus Bargeld und sonstige Gegenstände. Bei einem Cabriolet wurde das Dach aufgeschnitten und eine Aktentasche entwendet. In der Nacht von Donnerstag, 23.4. auf Freitag 24.4. kam es zu weiteren Taten in gleicher Art in Weierweiler und am Schwarzrinder See, wo in unverschlossenen Garagen Gegenstände entwendet und Sachbeschädigungen begangen wurden. Ebenfalls in dieser Nacht kam es in Weiskirchen in der Barbarastraße zum Diebstahl eines Fahrrades aus dem Hof eines Wohnhauses. Das Rad wurde später in der Nähe aufgefunden, allerdings fehlten Zubehörteile. Da die Taten vermutlich in einem Zusammenhang stehen bittet die Polizeiinspektion Nordsaarland in Wadern um Hinweise an die 06871-90010. Weiterhin sollen sich Geschädigte, die bisher noch keine Anzeige erstattet haben ebenfalls bei der Polizei melden. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass Fahrzeuge auch auf privatem Grund abgeschlossen sein sollten.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Hans-Jürgen Kugel, PHK

Polizeiinspektion Nordsaarland

NORDSL- ESD

Hermann-Löns-Straße 9

66687 Wadern

Telefon: 06871/9001-202

E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell