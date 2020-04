Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Jogger

Gonnesweiler (ots)

Am Dienstag, 21.4.2020 kam es um 16.20 Uhr in der Ortslage Gonnesweiler zu einem Unfall mit einem schwer verletzten Jogger und einem PKW. Der 39 Jährige Mann lief aus der Straße "Schwarzhof" kommend über die Nahetalstraße in Richtung Seestraße. Dabei wurde er vom PKW eines 72 Jährigen erfasst, der in Richtung Türkismühle unterwegs war. In unmittelbarer Nähe zu der Querungsstelle befindet sich ein Fußgängerüberweg, der von dem Läufer nicht benutzt wurde. Durch den Aufprall auf den PKW wurde der Mann schwer verletzt. Er wurde von einem Rettungshubschrauber zur Behandlung in eine Klinik verbracht.

