Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer

Nunkirchen (ots)

Am Dienstag, 21.4.2020 um 19.55 Uhr kam es in der Weiskircher Straße in Nunkirchen zu einem Verkehrsunfall. Ein 53 Jähriger Motorradfahrer fuhr in Richtung Ortsmitte und hielt an der Einmündung "Im Flürchen" an. Eine nachfolgende 21 Jährige aus Losheim konnte ihren PKW nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf das Motorrad auf. Dadurch fiel der Fahrer mit dem Krad zu Boden , wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

