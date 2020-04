Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Zahlreiche Straftaten im Zusammenhang mit gefälschten/gestohlenen Kraftfahrzeugkennzeichen

Wadern-Weiskirchen-Losheim am See (ots)

In den frühen Morgenstunden des 17.04.2020 stellte eine Funkstreife der Polizeiinspektion Nordsaarland in Wadern gleich 4 strafbare Sachverhalte im Zusammenhang mit Fahrzeugen und deren Kennzeichen fest. Gegen 02:43 Uhr wurde in Weiskirchen-Thailen ein Pkw kontrolliert, an welchem vorne und am Fahrzeugheck unterschiedliche amtliches Kennzeichen angebracht waren. Die Überprüfung ergab, dass auf keines der beiden Kennzeichen aktuell ein Fahrzeug zugelassen ist. Gegen 03:43 Uhr fiel in Losheim am See ein Motorrad auf, bei dessen Überprüfung festgestellt wurde, dass auch auf dessen amtliche Kennzeichen aktuell kein Fahrzeug zugelassen ist. Gegen 04:10 Uhr konnte in Wadern ein Roller kontrolliert werden, an welchem ein grünes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2019 angebracht war. Um vorzutäuschen, dass das Kennzeichen im aktuellen Jahr Gültigkeit besitzt, wurde es mit der für 2020 vorgesehenen, schwarzen Farbe übermalt. Gegen 04:36 Uhr schließlich wurden von der selben Funkstreife in Wadern-Lockweiler die an einem verdächtigen Pkw angebrachten amtlichen Kennzeichen überprüft. Hierbei stellte sich heraus, dass diese Kennzeichen wegen Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben waren. In allen vier Fällen wurden unter anderem Strafanzeigen wegen Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gefertigt. Im Rahmen der Folgeermittlungen zu der Straftat in Wadern-Lockweiler wurde außerdem ein Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gegen den Beschuldigten festgestellt und beanzeigt.

