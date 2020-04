Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Schwerer Verkehrsunfall bei Nunkirchen

Wadern-Nunkirchen (ots)

Am Dienstag, 14.04.2020, gegen 15:50 Uhr, ereignete sich auf der Landstraße 156 zwischen Oppen und Nunkirchen ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei kam ein 37`jähriger Fahrzeugführer aus Beckingen, der mit seinem Pkw aus Richtung Oppen kam, zunächst in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein Fahrzeug schleuderte zurück auf die Fahrbahn und rollte hier rückwärts über die linke Fahrbahnseite weiter in Richtung Nunkirchen. Zu diesem Zeitpunkt näherte sich, aus Richtung Nunkirchen kommend, ein 67`jähriger Pkw-Fahrer aus Nalbach. Trotz eines Ausweichmanövers konnte dieser nicht verhindern, dass das vordere, linke Eck seines Pkw mit dem hinteren, linken Eck des Pkw des 37'jährigen kollidierte. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Verkehrsunfall verletzt. Aus einem der beiden beschädigten Fahrzeuge lief Benzin aus. Die Landstraße 156 musste zeitweise voll gesperrt werden. Im Einsatz waren die Besatzungen eines Rettungswagens und des Rettungshubschraubers Christoph 16, die Feuerwehr sowie 4 Beamte der PI Nordsaarland. Da bei dem 37`jährigen der Verdacht auf alkoholische Beeinflussung bestand, musste ihm eine Blutprobe entnommen werden. Zur Sicherung der Spuren an der Unfallstelle sowie an den beteiligten Fahrzeugen wurde ein Gutachter beauftragt.

