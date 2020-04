Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Ereignisse der PI Nordsaarland von Karfreitag bis Ostermontag

Wadern (ots)

Fahrzeugaufbruch in Losheim am See -----------------------------------

Während der Nacht von Samstag, 11.04.2020, auf Sonntag, 12.04.2020, kam es auf dem Gelände eines Autohauses in der Gemeinde Losheim am See zum Aufbruch zweier dort abgestellter Fahrzeuge, aus welche ein Navigationsgerät entwendet wurde. Tatzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Nordsaarland (06871/90010) zu melden.

Trunkenheitsfahrt und Verstoß gegen die Allgemeinverfügung -----------------------------------------------------------

Am 13.04.2020 wurde der Polizeiinspektion Hermeskeil ein Fahrzeug gemeldet, welches in Schlangenlinien in Richtung Landesgrenze geführt werde. Das mit 3 Personen besetzte Fahrzeug konnte letztlich durch Beamte der Polizeiinspektion Nordsaarland angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der 24-jährige Fahrzeugführer alkoholisiert war. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein einbehalten. Gleichzeitig konnte ermittelt werden, dass alle 3 Fahrzeuginsassen ihre Wohnung ohne triftigen Grund verlassen hatten, sodass zugleich eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verstoßes gegen die Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie gefertigt wurde.

Verkehrskontrolle führt zu mehreren Strafanzeigen -------------------------------------------------

Am Abend des 12.04.2020 stellte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Nordsaarland in Wadern ein Fahrzeug fest, an welchem Kennzeichen angebracht waren, welche eigentlich zu einem anderen Pkw gehörten. Außerdem war das Fahrzeug zuvor von einem 34-jährigen Mann aus Rheinland-Pfalz geführt worden, welcher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung, Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie auch wegen eines Verstoßes gegen die Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie eingeleitet.

