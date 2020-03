Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: 43jähriger bedroht Hundehalter und leistet dann Widerstand gg. Vollstreckungsbeamte

Losheim am See (ots)

Gestern, gg. 17:56 Uhr, attackierte und bedrohte ein 43jähriger Mann aus Losheim in der Hochwaldstraße mehrere vorbeifahrende Fahrzeugführer sowie einen 51jährigen Mann aus Losheim, der seinen Hund "Gassi" führte. Der polizeibekannte, stark alkoholisierte 43jährige, führte ein Messer mit einer Klingenlänge von ca. 10 cm mit. Mit diesem fuchtelte er ständig herum und beleidigte jeden, der in seine Nähe kam. Die alarmierten Einsatzkräfte des Polizeiposten Losheim sowie der PI Nordsaarland wurden vom 43jährigen bei der ersten Ansprach sofort auf das Übelste beleidigt. Er war unsicher auf den Beinen. Er hatte eine verwaschene Aussprache und war total aggressiv. Gleichwohl gelang es den Einsatzkräften in einem Gespräch dass der Mann sein mitgeführtes Messer aushändigte. Aufgrund der starken alkoholischen Beeinflussung (Atemalkoholkonzentration über 2 Promille) bestand sowohl Eigen- als auch Fremdgefährdungspotenzial, so dass er sich nicht selbst überlassen werden konnte. Die bereits informierte 47jährige Freundin des 43jährigen lehnte es kategorisch ab, ihn in alkoholisiertem Zustand aufzunehmen. Er würde dann immer eine Verwandlung vergleichbar "Dr. Jekyll/Mr. Hyde durchleben, die in Streit und Aggressionen endet. Da der 43jährige keinerlei polizeilichen Maßnahmen hinnehmen wollte, wehrte er sich, indem er mit den Fäusten nach den Polizeibeamten schlug. In diesem Gerangel wurde er zu Boden gebracht und mit Handfesseln fixiert. Polizeibeamte wurden hierbei nicht verletzt. Auf der Dienststelle in Wadern wurde ihm eine Blutprobe entnommen und er verbrachte die Nacht bis heute Morgen 06:00 Uhr im Polizeigewahrsam der Polizei in Wadern.

Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Bedrohung und Widerstand gg. Vollstreckungsbeamte.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Nordsaarland

Stellv. Leiter der Polizeiinspektion

Hermann-Löns-Straße 9

66687 Wadern

Telefon: 06871/9001-201

E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell