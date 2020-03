Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Fahrzeugbrand auf einem Feldweg zwischen Selbach und Eiweiler

66625 Nohfelden-Selbach (ots)

Am Samstagmorgen, 28.03.2020 gegen 08:30 Uhr, kam es zu einem Fahrzeugbrand auf einem Feldweg zwischen Selbach und Eiweiler. Der PKW geriet vermutlich aufgrund eines technischen Defektes in Vollbrand, nachdem dieser durch die Eigentümer auf einer Wiese neben dem Feldweg geparkt wurde. Das Feuer wurde durch die alarmierte Feuerwehr Selbach gelöscht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Zu einem Personenschaden ist es nicht gekommen.

