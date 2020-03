Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: VU-Flucht Aldi-Parkplatz

Wadern (ots)

Am Mittwoch,dem 11.03.2020, in der Zeit zwischen 15:20 Uhr und 15:45 Uhr, wurde auf dem Aldi-Parkplatz in Wadern ein zum Parken abgestellter roter VW Polo am Kotflügel hinten rechts von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Unfallgeschehen von der Örtlichkeit, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Nordsaarland in Wadern. Tel:06871-9001-0

