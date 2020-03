Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Sachbeschädigung an ehemaliger Metzgerei in Wadern

Wadern (ots)

Am Sonntag, den 08.03.2020 um 02.17 Uhr konnte durch Anwohner im Bereich Platz Montmorillon ein lauter Knall vernommen werden.Es konnte durch die Polizei Wadern festgestellt werden, dass durch einen unbekannten Täter ein Schaufenster der ehemaligen Metzgerei Schäfer mit einem in unmittelbarer Nähe entnommenen Gullideckel eingeworfen wurde. Bereits vor ca. 3-4 Wochen wurde am Sportcenter HACO ebenfalls eine große Schaufensterscheibe mit einem Gullideckel eingeworfen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Nordsaarland unter der Telefonnummer 0687190010.

