Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Personenkontrolle bringt Drogen, selbstgebauten Schlagstock sowie Einhandmesser zu Tage

Weiskirchen (ots)

Am 01.03.,gg. 22:50 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte der PI Nordsaarland in Wadern zwei junge Männer in 66709 Weiskirchen im Kirchenweg vor dem dortigen Rathaus bzw. der Kreissparkasse.

Sowohl der 28jährige als auch der 23jährige zeigten typische Auffallerscheinungen in Bezug auf vorangegangenen Alkohol- und Drogenkonsum. Von den Personen ging ein deutlicher Marihuanageruch aus. Der 29jährige schrie während der Personenkontrolle ständig herum und zog sich ohne Aufforderung im Vorraum der Kreissparkasse aus. Bei der polizeilichen Durchsuchung wurde ein sog. "Einhandmesser" fest- und sichergestellt. Der 23jährige gab auf Befragung und Belehrung zu, dass er einen Joint mit Marihuana in seiner Jackentasche sowie in seinem Rücksack einen selbstgebauten Schlagstock mit einer Länge von ca. 44 cm mit sich führe. Sowohl der Schlagstock als auch der "Joint" wurden ebenfalls polizeilich sichergestellt. Gegen den 23jährigen werden nun Ermittlungsverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz sowie dem Waffengesetz in die Wege geleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell