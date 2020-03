Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Einbruch in Clubheim Britten

Losheim am See OT-Britten (ots)

In der Zeit zwischen 27.02.2020, 02:30 Uhr und 28.02.2020 19:45 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter in das Clubheim in Britten ein. Dabei wurden die im Inneren des Clubheim aufgestellten Tischfußballspiel- und Dartautomat aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei in Wadern oder in Losheim entgegen. Tel.: 06871-90010

