Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Falscher 10 Euro-Schein

Losheim am See (ots)

Am 29.02.2020 gegen 10:00 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Nordsaarland in Wadern fernmündlich darüber informiert, dass in einem großen Warenhaus in Losheim, eine weibliche Person mit einem falschen 10 Euro Schein bezahlen wollte. Nach Eingang der Mitteilung konnte eine 57 jährige Frau durch die Polizei angetroffen werden. Sie gab zwar an, dass sie den 10 Euro-Schein gerade erst aus dem Geldautomaten gezogen hätte, aber eine polizeiliche Recherche ergab, dass die 57 Jährige bereits kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten war. Bei Inaugenscheinnahme des 10 Euro-Scheines konnte aber gleich auf den ersten Blick erkannt werden, dass es sich dabei um eine einfache Farbkopie handelte.

