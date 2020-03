Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Tageswohnungseinbruch in Wohnhaus der mittleren Wohnklasse

Losheim am See (ots)

Am 29.02.2020 in der Zeit zwischen 17:15 Uhr und 20:00 Uhr, wurde in Losheim in ein freistehendes Wohnhaus eingebrochen. Bisher unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt ins Wohnanwesen und entwendeten unter anderem einen Tressor mit mehreren tausend Euro Bargald, Schmuck und Uhren. Der Kriminaldauerdienst aus Saarbrücken übernahm die Spurensicherung an dem Tatort.

Hinweise, können bei der Polizei Nordsaarland, Tel.: 06871-90010

