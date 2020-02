Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Fastnachtsumzug "Nachtexpress" in Nunkirchen

Wadern OT-Nunkirchen (ots)

Am 22.02.2020 fand der 10. "Nachtexpress" in Nunkirchen statt. Der Umzug startete um 19:11 Uhr und zog ca. 8000-10000 Besuchern an. Als Schirmherr beehrte der Ministerpräsident des Saarlandes, Herr Tobias Hans, die Veranstaltung.

Um ausreichend Parkraum für die enorme Zuschauerzahl zu schaffen, wurde die L 152 zwischen Nunkirchen und Weierweiler, zwischen 17:30 Uhr und 03:00 Uhr für den Durchgangsverkehr voll gesperrt und als Parkfläche ausgewiesen. Im Rahmen des Sondereinsatzes waren Einsatzkräfte der Polizei, der Freiwilligen Feuerwehr, des Rettungsdienstes sowie der Ortspolizeibehörde der Stadt Wadern vor Ort eingesetzt.

Zur Überwachung des Jugendschutz-Gesetzes, wurden durch die zuständigen Behörden mehrere Kontrollen während der Veranstaltung durchgeführt.

An dem Umzug nahmen 27 Wagen und ca. 20 Fußgruppen teil. Nach dem Umzug fand eine Folgeveranstaltung am Sportplatz statt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Nordsaarland

NORDSL- DGL, i.A. F. Görgen, KHK

Hermann-Löns-Straße 9

66687 Wadern

Telefon: 06871/90010

E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell