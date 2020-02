Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Festnahme eines seit 6 Monaten gesuchten Straftäters

Wadern-OT Noswendel (ots)

Am 22.02.2020 gegen 09:30 Uhr, konnte in Wadern- OT Noswendel ein per Haftbefehl gesuchter 22 Jähriger Straftäter durch mehrere Kommandos der Polizeiinspektion Nordsaarland in seinem Wohnanwesen festgenommen werden. Der Straftäter schaffte es bisher erfolgreich, sich den mehrmonatigen Fahndungsmaßnahmen der Polizei zu entziehen. Durch eine gut koordinierte und mit ausreichendem Personalansatz durchgeführte Einsatzmaßnahme konnte der Straftäter ergriffen und der JVA Ottweiler zugeführt werden.

