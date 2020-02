Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Psychisch kranke Person mit Kampfmesser

Wadern- OT Nunkirchen (ots)

Am 22.02.2020, gegen 16:30 Uhr, befindet sich eine 50 Jährige männliche Person (Beschuldigter) fußläufig in der Ortslage von Nunkirchen. Er war in Militäruniform gekleidet und trug Einsatzschuhe sowie ein rotes Barett. Er führte ein Einhand- (9cm Klingenlänge) und ein Kampfmesser (17cm feststehende Klingenlänge) mit sich. Auf dem Nachhauseweg trifft Beschuldigter zufällig auf seinen Nachbarn. Diesem folgt er ohne ein Grußwort und hält das Kampfmesser an der Klinge erhoben in der Hand. Er schaut ihn nur mit irrem Blick an und geht weiter mit erhobenem Messer auf den Geschädigten zu. Dieser weicht zurück und meint zu ihm "mach keine Dummheiten". Der Geschädigte flüchtet sich im Anschluss in sein Wohnhaus in den Lindenweg. Der B. verfolgt den Geschädigten nicht und begibt sich in sein Wohnanwesen.

Ein Kommando der PI Nordsaarland suchte daraufhin die Örtlichkeit des B. auf. Nach Unterredung mit dem Geschädigten und dessen Tochter wurde an das Anwesen des B. herangetreten und geklingelt. Dieser öffnete lediglich ein Küchenfenster und schrie unentwegt in wütendem Ton, dass alle von seinem Grundstück verschwinden sollen. Er befindet sich im Nato-Einsatz. Es sei Krieg und er müsse dort dienen. Er schweifte in seinem Vortrag über seinen Militäreinsatz immer wieder ab. Er schloss und öffnete fortlaufend das Fenster. Alle Versuche, auch unter einem Vorwand, ihn vor das Anwesen zu bringen, schlugen fehl.

In der Folge wurde die Haustür gewaltsam geöffnet. B. konnte durch die Kräfte der Bereitschaftspolizei im Wohnzimmer widerstandlos in Gewahrsam genommen werden. Der B. führte zu diesem Zeitpunkt am Körper das oben genannte Kampfmesser mit sich. Der B. wurde zwecks Unterbringung im RtW mit Begleitung des Kommandos der PI Nordsaarland in die SHG Kliniken nach Merzig (Station P3) verbracht. Dort wurde er stationär aufgenommen.

Während des Einsatzes herrschte aufgrund des bevorstehenden Faschingsumzug "Nunkircher Nachtexpress" ein hohes Aufkommen von Passanten und Zuschauern der Veranstaltung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell