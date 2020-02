Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Fluchtunfall durch DHL-LKW in Bardenbach

Wadern (ots)

Am 30.01.2020, gegen 22.30 Uhr, beschädigte der Fahrer eines großen gelben LKWs, mit Aufschrift DHL im Heckbereich, beim Einfahren über eine Brücke zu einem Parkplatz, das Brückengeländer in einer Seitenstraße in Wadern-Bardenbach. Der Fahrer fuhr auf den angrenzenden Parkplatz und übernachtete dort. Gegen 07.30 Uhr fuhr er ohne sich um den Schaden zu kümmern wieder weg. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Wadern, Telefon 0687190010.

