Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Einbruch in ein Einfamilienhaus in Wadern-Nunkirchen, in der Straße Am Felswäldchen

Wadern-Nunkirchen (ots)

Am Freitagabend, 14.02.2020 in der Zeit zwischen 17:20 Uhr und 21:20 Uhr, wurde bei Abwesenheit der Bewohner in deren Einfamilienhaus in Nunkirchen, Am Felswäldchen, eingebrochen. Die Täter brachen an der Rückseite des Gebäudes eine Terrassentür auf und gelangten so in das Gebäude, wo mehrere Gegenstände entwendet wurden. Falls jemand Hinweise zu dem Einbruch geben kann, können diese an die Polizei Nordsaarland unter der Tel.: 06871-90010 mitgeteilt werden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals daraufhin, selbst beim kurzzeitigen Verlassen des Hauses Fenster und Terrassentüren, vor allem im rückwärtigen Bereich, zu schließen und durch Herablassen der Fensterrollläden zu sichern.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Nordsaarland

NORDSL- DGL (POK König W.)

Hermann-Löns-Straße 9

66687 Wadern

Telefon: 06871/9001230

E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell