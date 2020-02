Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Alkoholisierter rumänischer LKW-Fahrer in Otzenhausen

Nonnweiler-Otzenhausen (ots)

Am Samstagabend, 15.02.20 gegen 21:00 Uhr, parkte ein rumänischer LKW-Fahrer seinen LKW mit Auflieger im Industriegebiet von Otzenhausen vor der Firma Nestle, um dort später Waren anzuliefern. Zuvor führte der LKW-Fahrer mehrere unsichere Rangier- bzw. Wendemanöver in den Straßen des Industriegebietes durch, so dass für Zeugen der Eindruck entstand, dass der Fahrer stark alkoholisiert sein müsste. Aufgrund dessen verständigten die Zeugen die Polizei. Durch ein Kommando der PI Nordsaarland wurde der betroffene LKW und darin der rumänische, 56jähriger Fahrer im Industriegebiet etwas später festgestellt. Bei einer Überprüfung der Fahrtüchtigkeit stellte sich heraus, dass der Fahrer erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und sein rumänischer Führerschein sowie LKW Schlüssel sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Zwecks Entladung und Weiterfahrt des betroffenen LKW muss die Spedition nun einen Ersatzfahrer organisieren.

