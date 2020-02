Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Reifen platt gestochen

66679 Losheim am See (ots)

Am Samstag, dem 08.02.2020, gegen 19.20 Uhr, stellte ein Kunde des Globus-Baumarktes in 66679 Losheim am See, seinen Pkw, Ford-Fusion, ab und begab sich zum Einkaufen in den Markt. Bei seiner Rückkehr gegen 19.35 Uhr, stellte dieser dann fest, dass sein linker Vorderreifen mit einem Stichwerkzeug platt gestochen wurde.

Zeugen, welche entsprechende Beobachtungen auf dem Parkplatz gemacht haben, werden gebeten sich bei der PI Nordsaarland (06871/90010) zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Nordsaarland

PHK Enkirch

Hermann-Löns-Straße 9

66687 Wadern

Telefon: 06871/90010

E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell