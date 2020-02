Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Dieselkraftstoff abgezapft

66687 Wadern-Nunkirchen (ots)

Am Samstag, dem 08.02.2020, gegen 23.40 Uhr, beobachtete ein Spaziergänger im Gewerbegebiet "Schachen" in 66687 Wadern-Nunkirchen, wie zwei Personen sich an einem abgestellten Lkw zu schaffen machten. Noch vor dem Eintreffen der Polizei hatten sich die Täter bereits von der Örtlichkeit entfernt. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass durch die unbekannten Täter das Vorhängeschloss des Tores aufgebrochen wurde und durch dieses die Täter auf das Gelände gelangten. Hier wurde an dem besagten Lkw der Tankverschluss zerstört und Kraftstoff daraus entwendet.

Zeugen werden gebeten sich mit der PI Nordsaarland (06871/90010) in Verbindung zu setzen.

