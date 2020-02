Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Brennender Container

66620 Nonnweiler-Primstal (ots)

Am Samstag, dem 08.02.2020, gegen 13.55 Uhr, beobachteten am Schwimmbad in 66620 Nonnweiler-Primstal mehrere Zeugen, wie drei Kinder sich an dem dortigen Altpapiercontainer aufhielten, einen Gegenstand hineinwarfen und anschließend wegliefen. Kurze Zeit später stand der Container in Flammen und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Zeugen, welche Hinweise auf die Verursacher des Brandes geben können, werden gebeten sich bei der PI Nordsaarland (06871/90010) zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Nordsaarland

PHK Enkirch

Hermann-Löns-Straße 9

66687 Wadern

Telefon: 06871/90010

E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell