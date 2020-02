Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Tresor gestohlen

Losheim am See (ots)

In der Nacht von Freitag, dem 07.02.2020, 21.00 Uhr auf Samstag, den 08.02.2020, 08.00 Uhr, brachen unbekannte Täter in das Restaurant "Maison au lac" in 66679 Losheim am See, ein und entwendeten einen ca. 100 cm hohen Tresor. Aufgrund der Tatbegehungsweise ist davon auszugehen, dass die unbekannten Täter mit einem Fahrzeug zur Örtlichkeit fuhren und mit diesem den Tresor abtransportierten.

Zeugen, welche in der genannten Zeit verdächtige Wahrnehmungen, insbesondere hinsichtlich eines Fahrzeuges gemacht haben, werden gebeten sich mit der PI Nordsaarland (06871/90010) in Verbindung zu setzen.

