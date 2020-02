Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Dieb flüchtet nach Holzdiebstahl mit Quad

Weiskirchen (ots)

Gestern gegen 18:30 Uhr befuhr ein Streifenfahrzeug der Polizei in Wadern die Verbindungsstraße zwischen den Ortslagen Thailen und Rappweiler (Verlängerung "Pfaffenweg"). Dort wurden sie auf ein vorausfahrendes Fahrzeug mit daran befestigtem Anhänger aufmerksam, dessen Beleuchtung ausgeschaltet war. Um das Gespann anhalte und kontrollieren zu können, mussten die Einsatzkräfte zuerst einen direkt vor dem Polizeifahrzeug fahrenden PKW überholen. Bei dem Gespann handelte es sich um ein dunkelblaues Quad mit einem Anhänger. Nachdem die Polizeikräfte das blaue Blinklicht aktivierten, bog das Gespann nach rechts in ein unbefestigtes Wiesengelände ab und hielt an. Dort hat der Fahrer den Anhänger abgekuppelt. Anschließend flüchtete er mit dem Quad über ein Wiesengelände in Richtung Weiskirchen-Thailen. Die polizeiliche Verfolgung war nicht mehr möglich, da der Anhänger so abgestellt wurde, dass das Einsatzfahrzeug nicht mehr vorbeifahren konnte. An dem Anhänger (750 Kg Gesamtgewicht) war kein Kennzeichen angebracht. Wie eine polizeiliche Überprüfung ergab, war der Anhänger noch nie zugelassen. Strafanzeigen wegen Holzdiebstahl, Verstoß Pflichtversicherungsgesetz und Kraftfahrzeugsteuergesetz werden erstattet.

Die Polizei in Wadern, Tel.: 06871-90010, bittet um sachdienliche Hinweise, die zur Ermittlung des geflüchteten Quadfahrers führen.

