Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Polizeikontrolle bringt Erstaunliches zu Tage - Polizei sucht Zeugen

Losheim am See (ots)

Heute, gg. 01:50 Uhr, kontrollierte ein Streifenfahrzeug der Polizei in Wadern einen PKW in Losheim, im Bereich des Parkplatzes eines Spielcasinos in der Haagstraße. Kurz vor dem Ansprechen und der Kontrolle der vier Fahrzeuginsassen verließen diese das Fahrzeug in unterschiedliche Richtungen. Durch alarmierte Verstärkungskräfte konnten die Personen kontrolliert werden. Einer der Insassen, ein 42jähriger polizeibekannter Mann aus Weiskirchen, legte beim Weggehen Gegenstände in der Nähe eines Zaunes auf den Boden. Hierbei handelte es sich um eine Griptüte mit 13 Gramm Amfetatim und eine Griptüte mit einem Stück Haschisch. Bei der Fahrzeugüberprüfung stellte sich heraus, dass das angebrachte amtliche Kennzeichen generell nicht verausgabt ist, da es bereits im Oktober 2019 entstempelt wurden. An beiden Nummerschildern, vorne und hinten, waren Plaketten verschiedener Landkreise als Zulassungsbehörde angebracht. Im Kofferraum fanden die Polizeibeamten noch entstempelte Kennzeichen aus Neuwied sowie auch aus Luxemburg. Die Drogen sowie alle Kennzeichen wurden sichergestellt. Anzeigen nach dem Betäubungsmittelgesetz sowie Urkundenfälschung folgen nach.

Keiner der vier Fahrzeuginsassen hat zugegeben, den PKW gefahren zu haben. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Wadern um sachdienliche Hinweise, die zur Identifizierung des noch unbekannten Fahrers führen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell