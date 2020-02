Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Familienstreit eskaliert - 21jähriger schlägt Vater mit Aschenbecher

Weiskirchen (ots)

Gestern gg. 20:30 Uhr, meldete sich ein 48jähriger Mann aus Weiskirchen und teilte der Polizei in Wadern mit, dass sein 21jähriger Sohn in der väterlichen Wohnung randalieren würde. Den eingetroffenen Einsatzkräften bot sich ein Bild der Zerstörung. Das meiste Mobiliar in der Wohnung war zerschlagen. Der 48jährige Vater, wies eine stark blutende Kopfplatzwunde auf, die ihm sein Sohn durch einen Schlag mit einem Aschenbecher zugefügt hat. Ursache hierfür war ein zunächst verbaler Streit, der sich dann immer stärker in Richtung körperlicher Auseinandersetzung entwickelt. Die Kopfverletzung wurde von alarmierten Rettungssanitätern ambulant behandelt. Danach hat der Sohn die Wohnung verlassen. Der Vater teilte mit, sein Sohn habe viel Alkohol getrunken und stehe vermutlich unter dem Einfluss von Drogen. Der geflüchtete Sohn konnte von der Polizei im Rahmen von durchgeführten Fahndungsmaßnahmen bei seiner leiblichen Mutter in einer Wohnung in Wadern angetroffen und festgenommen werden. Der 21jährige wurde zur Unterbringung und Behandlung der psychiatrischen Station des SHG-Klinikums in Merzig zugeführt. Dort wurden ihm zwei Blutproben entnommen. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung.

