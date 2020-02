Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Teerkolonne ist unterwegs - Vorsicht vor dreisten Betrügern

Nohfelden (ots)

Die Polizei in Wadern warnt vor betrügerischen Arbeitern, die Ein- und Auffahrten für angeblich wenig Geld asphaltieren wollen.

Erst gestern gg. 14:00 Uhr machte ein Mann einer 53jährigen Frau aus Sötern in der Waldbachstraße ein verlockendes Angebot. Er bot an, die Einfahrt mit Teer, der noch von einer anderen Baustelle übrig ist, für wenig Geld auszubessern. Etwa eine Stunde später erschien ein anderer Mann und erklärte, dass er nun den Teer, wie vereinbart, in der Einfahrt aufbringen werde. Er gab an, dass er ein Mitarbeiter der Gemeinde sei. Nachdem die 53jährige jedoch skeptisch wurde und nach dem Ausweis des Mannes fragte, fuhr der Mann in einem weißen Kleinwagen mit französischen Kennzeichen weg. Ein finanzieller Schaden ist glücklicherweise nicht entstanden.

Die Polizei warnt vor solchen betrügerischen Machenschaften. Meist wird das Geld im Voraus oder während der Arbeiten kassiert. Danach machen sich die vermeintlichen Arbeiter schnell aus dem Staub, ohne die Arbeiten zu beenden. Bezahlen Sie nie im Voraus und bestehen Sie bei Handwerkerleistungen stets auf eine Rechnung oder Bezahlung per Überweisung.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Nordsaarland

Armin Stengel

Stellv. Leiter der Polizeiinspektion

Hermann-Löns-Straße 9

66687 Wadern

Telefon: 06871/9001-201

E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell