Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verkehrsrowdy auf der L 330 zwischen Nohfelden-Türkismühle und Sötern Die Polizei ersucht um Ermittlungshilfe!

Nohfelden-Sötern (ots)

Am 01.02.2020 kam es gegen 16:05 Uhr auf der Verbindungsstrecke zwischen Sötern und Türkismühle (L330) zu einer Gefährdung des öffentlichen Straßenverkehrs. Eine Verkehrsteilnehmerin teilte der Polizei ein in auffälliger Fahrweise (Schlangenlinien, plötzlicher Fahrstreifenwechsel auf die Gegenfahrbahn) geführtes Fahrzeug (Seat Leon, schwarz, mit Kreiskennzeichen WND) mit. Entgegenkommende Verkehrsteilnehmer mussten dem Fahrzeug ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Die Polizei ersucht nun diejenigen Verkehrsteilnehmer, welche zur o.g. Zeit die L 330 befahren haben und durch das beschriebene Fahrzeug gefährdet wurden, oder weitere Angaben zum Sachverhalt machen können, sich bei der Polizei Nordsaarland in Wadern zu melden.

Hinweise zur Sache sind an die Polizeiinspektion Nordsaarland unter der Rufnummer 06871/90010 oder auch an jede andere Polizeidienststelle zu richten.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Nordsaarland

NORDSL- DGL

PK Schneider C.

Hermann-Löns-Straße 9

66687 Wadern

Telefon: 06871/90010

E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell