Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Sachbeschädigung an Kirchengebäude Die Polizei ersucht um Hinweise aus der Bevölkerung

Nohfelden-Gonnesweiler (ots)

In der Zeit vom 19.01.2020 bis zum 01.02.2020 beschädigten unbekannte Täter gleich mehrere Bleiverglasungen der Heilig-Geist Kirche in Nohfelden-Gonnesweiler. Bisher durchgeführte Ermittlungen ergaben, dass die Fensterscheiben mit Steinen aus dem Spritzschutzstreifen des Kirchengebäudes eingeworfen wurden. Durch die Tathandlung ist an den Verglasungen ein hoher Sachschaden entstanden.

Hinweise auf den/die Täter der vorbezeichneten Straftaten oder andere Personen und Umstände betreffend diese Taten sind an die Polizeiinspektion Nordsaarland unter der Rufnummer 06871/90010 oder auch an jede andere Polizeidienststelle zu richten.

