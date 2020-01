Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Bauern mit Traktoren protestierten im Kreisverkehr in Nunkirchen gg. aktuelle Agrarpolitik

Wadern-Nunkirchen (ots)

Gestern in der Zeit von 18:20 bis 19:00 Uhr, führten ortsansässige Bauern mit ca. 15 Traktoren im Kreisverkehr in Wadern-Nunkirchen eine Protestaktion durch. Sie stellten ihre Traktoren am Fahrbahnrand - rund um den Kreisverkehr - ab und zeigten der Öffentlichkeit auf mitgeführten Bannern ihre Forderungen unter dem Motto: "Faire Milchpreise - regionaler Anbau". Der fließende Fahrzeugverkehr war durch diese Protestaktion nicht tangiert und beeinträchtigt. Nach Aufforderung durch die alarmierten Polizeikräfte der PI Nordsaarland löste der 46jährige Initiator aus Wadern die "Spontandemo" auf.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Nordsaarland

Armin Stengel

Stellv. Leiter der Polizeiinspektion

Hermann-Löns-Straße 9

66687 Wadern

Telefon: 06871/9001-201

E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell