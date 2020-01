Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Kommissar Zufall lässt dubiosen Umzug auffliegen

Weiskirchen (ots)

Gestern am späten Nachmittag kontrollierte ein Streifenfahrzeug der Waderner Polizei einen Fahrzeuganhänger in Weiskirchen in der Trierer Straße, der von mehreren Personen mit Möbelstücken beladen wurde. Die Überprüfung des französischen Kennzeichens des Anhängers ergab, dass dieses auf einen PKW und nicht auf einen Anhänger verausgabt war. Im weiteren Verlauf der Sachverhaltsaufnahme kontrollierten die Einsatzkräfte auch einen 27jährigen Umzugshelfer aus Sankt Wendel. Hierbei stellte sich dann heraus, dass gegen ihn zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Saarbrücken vorlagen. Der 27jährige wurde festgenommen und zur Dienstelle der PI Nordsaarland verbracht. Von dort wurde er dann in die Justizvollzugsanstalt Ottweiler zwecks Verbüßung der Freiheitsstrafe eingeliefert.

Gegen den Verantwortlichen des Anhängers, einen 62jähriger aus Wadern, der selbst nicht vor Ort war, erstattete die Polizei Strafanzeigen wegen Kennzeichenmissbrauch, einem Verstoß nach dem Pflichtversicherungsgesetz sowie des Kraftfahrzeugsteuergesetz.

