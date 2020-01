Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: 72jährige aus Wadern verstirbt im Winterberg-Krankenhaus

Wadern (ots)

Gestern wurden zwei Spaziergängerinnen in Wadern-Dagstuhl durch einen herabfallenden Ast eines Ahornbaumes schwer verletzt. Ursache hierfür war eine Witterungslage, bei der starke Windboen mit Regen- und Schneefall vorherrschten. Die 72jährige Frau aus Wadern die ins Winterbergkrankenhaus nach Saarbrücken eingeliefert worden war, verstarb in der vergangenen Nacht an ihren erlittenen Verletzungen.

