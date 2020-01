Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Diebstahl eines PKW auf dem Parkplatz der Spielothek "Spielkönig" in Losheim

Losheim am See (ots)

Am Freitagabend, 24.01.2020, kam es gegen 20:00 Uhr zu einem PKW-Diebstahl auf dem Parkplatz der Spielothek "Spielkönig" in Losheim. Zwei Täter entwendeten zunächst in einem unbeobachteten Moment die über einem Stuhl in der Spielothek hängende Winterjacke der Geschädigten, in welcher sich der Fahrzeugschlüssel für den entwendeten Pkw, grauer 7er VW-Golf Variant mit Trierer Kreiskennzeichen, befand. Anschließend verließen die beiden Täter die Spielothek und begeben sich zum Parkplatz, wo in der Folge der 7er Golf entwendet wurde. Der entwendete PKW konnte am darauffolgenden Tag ohne Kennzeichenschilder, nach einem Hinweis aus der Bevölkerung, auf einem Feldweg im Bereich der Sandgrube Laux in Niederlosheim festgestellt werden. Der entwendete PKW wurde durch die Polizei zwecks Spurensicherung sichergestellt. Falls jemand Hinweise zu dem Vorfall geben kann, können diese an die Polizei Nordsaarland unter der Tel.: 06871-90010 mitgeteilt werden.

