POL-Nordsaarland: Polizei sucht Zeugen nach Unfall mit blauem Mofa

Losheim am See (ots)

Gestern gg. 21:20 Uhr, meldeten sich Anwohner der Hochwaldstraße in Losheim am See und teilten der Polizei in Wadern mit, dass ein Mofa geparkte Fahrzeuge beschädigt habe. Von den polizeilichen Einsatzkräften konnte vor dem Anwesen Hochwaldstr. 29 in Losheim auf einem Stellplatz ein schwarzer Ford Kuga vorwärts eingeparkt festgestellt werden. Neben dem rechten Hinterrad des Pkw lagen mehrere, blaue Kunststoffteile sowie ein Teil eines schwarzen Motorradhelms und ein transparentes Visier. An der Felge des rechten Hinterrads konnten mehrere Kratzer sowie blaue Lackantragungen konstatiert werden. Eine Anwohnerin der Hochwaldstraße teilte mit, sie habe aus ihrem Fenster heraus beobachtet, wie ein blaues Mofa mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit aus Richtung McDonalds kommend die Hochwaldstraße herunter in Richtung Vogteistraße fuhr. Der Fahrer habe zunächst gewendet und sei wieder zurück in Richtung McDonalds gefahren. Anschließend habe er erneut gewendet und sei wieder mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Hochwaldstraße herunter gefahren. Am Ende der dortigen Rechtskurve sei er mit dem Ständer des Mofas an der Bordsteinkante angestoßen und daraufhin zu Fall gekommen. Im Anschluss sei das Mofa in das Hinterrad des o.g.schwarzen Ford Kuga hinein gerutscht. Nach dem Unfall haben an der Unfallstelle haben zwei weiße Fahrzeuge angehalten und dem gestürzten Mofafahrers geholfen, die durch den Unfall abgebrochenen Kunststoffteile des Mofas aufzusammeln.

Die Fahrer dieser noch unbekannten Fahrzeug werden gebeten, sich mit der Polizei in Wadern, Tel.: 06871-90010, zeitnah in Verbindung zu setzen. Insbesondere sind eine Beschreibung des Mofafahres sowie Angaben zum Versicherungskennzeichen für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung.

