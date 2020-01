Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Polizei in Wadern stellt Alkohol und Drogen im Straßenverkehr fest

Losheim und Weiskirchen (ots)

Gestern i.d.Z. von 16:00 bis 23:00 Uhr kontrollierten Streifenfahrzeuge der Polizeiinspektion Nordsaarland Verkehrsteilnahmer in Losheim und Weiskirchen auf den Konsum von Alkohol und Drogen. GG. 17:15 Uhr kontrollierte die Polizei in Weiskirchen einen PKW, der ohne amtliche Kennzeichen unterwegs war. Der 59jährige Fahrer aus Weiskirchen war nicht im Besitze einer erforderlichen Fahrerlaubnis und es waren bei ihm waren typische Auffallerscheinungen aufgrund eines zuvor gerauchten "Joints" feststellbar. Ein von ihm freiwillig durchgeführter Drogenvortest war positiv auf die Einnahme von Cannabis. Auf der Dienststelle wurde bei ihm eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie des Konsums von Drogen. Kurze Zeit später ereilte einen 43jährigen PKW-Fahrer aus Wadern in Losheim ein ähnliches Schicksal. Auch er führte einen PKW im öffentlichen Straßenverkehr, obwohl er hierzu keine gültige Fahrerlaubnis hatte. Auch gg. ihn erstattete die Polizei eine entsprechende Strafanzeige. Ein 64jähriger Mofafahrer fiel mit seinem Mofa in Losheim aufgrund seiner starken Alkoholisierung auf die Fahrbahn.Verletzt hat er sich hierbei nicht. Ein bei ihm freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,38 Promille. Bei der Überprüfung des Rollers konnten im Helmfach unter der Sitzbank noch 14 volle Bierflaschen festgestellt werden. Auch bei ihm wurde zwecks Feststellung der Verkehrstüchtigkeit eine Blutprobe entnommen. Eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr folgt. Bei einer weiteren Fahrzeugkontrolle konnte bei einem 30jährigen Beifahrer eine Pastikdose mit Cannabis aufgefunden werden. Ihn erwartet nun ein Strafanzeige wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz. Eine in Weiskirchen durchgeführte Personenkontrolle ergab als Ergebnis das Mitführen eines verbotenen Einhandmessers. Dieses wurde von der Polizei sichergestellt. Der 19jährige aus Weiskirchen muss nun mit Anzeige verbunden mit einem hohen Bußgeld nach dem Waffengesetz rechnen.

Die Polizei weist an dieser Stelle nochmals darauf hin, dass die Zahl der Verkehrsunfälle unter Einfluss illegaler Drogen wie Cannabis, Heroin, Speed, Ecstasy oder anderer Amphetamine sich innerhalb von zehn Jahren fast verdreifacht hat. Der Konsum von Cannabis ist in Deutschland kein Randphänomen mehr. Gerade deshalb sollten sich Drogenkonsumenten darüber im Klaren sein, dass die Teilnahme am Straßenverkehr unter Drogeneinfluss meist juristische Konsequenzen hat. Zusätzlich zu einem hohen Bußgeld kommt ein Fahrverbot sowie möglicherweise der Entzug der Fahrerlaubnis in Betracht.

