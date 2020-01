Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Wadern-Dagstuhl (ots)

Am Samstag, dem 11.01.2020, teilte eine Verkehrsteilnehmerin der Polizei mit, dass es in Wadern-Dagstuhl zu einem gefährlichen Vorfall im Verkehr gekommen sei. Aus einem vor ihr fahrenden Pkw sei ein Knallkörper, vermutlich ein sog. "Böller", in den Gegenverkehr geworfen worden. Anschließend sei aus dem Fahrerfenster ein weiterer Explosivkörper geworfen worden, der unter ihrem Auto detoniert sei. Ob daran ein Schaden entstanden sei, könne sie nicht sagen. Durch die Polizei wurde der Fahrer ermittelt. Der 20-jährige räumte die Tat ein. In seinem Fahrzeug wurde ein weiterer Knallkörper aufgefunden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

