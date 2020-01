Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Polizei warnt vor betrügerischer "Abzocke am Telefon"

Wadern und Nohfelden (ots)

Aktuell mehren sich nochmals betrügerische Telefonanrufe von unbekannten Personen bei Seniorinnen/Senioren im gesamten Saarland.

Auch in Nohfelden und Wadern versuchten die Telefonbetrüger ihr Glück. Einmal wurde vorgetäuscht, der Enkel eines angerufenen 80jährigen Mannes aus Nohfelden zu sein, der dringend einen Geldbetrag von 4.000 EURO zum Kauf einer Eigentumswohnung benötige. Das Gespräch begann mit den Worten: " Weißt du nicht, wer dran ist? ". Nach couragierten Rückfragen des 80jährigen, wurde das Telefongespräch abrupt beendet. In einem anderen Fall hat ein vermeintlicher Polizeibeamte bei einer 78jährigen Frau aus Wadern angerufen und mitgeteilt, dass bei einem Einbruch ihre Adresse festgestellt wurde. Es sei nicht ausgeschlossen, dass zukünftig auch bei ihr eingebrochen werde. Ihre Wertsachen, wie Schmuck und Bargeld, könne sie dem anrufenden Polizeibeamten jedoch aushändigen, so dass diese in Sicherheit wären. Nachdem die 78jährige erwähnte, dass sie bei der Polizei zuerst nachfragen wolle, ob dies alles seine Richtigkeit hat, beendete der Anrufer das Gespräch.

Die Polizei rät, nicht auf die Aufforderungen und Versprechen solcher dreisten Telefonbetrüger einzugehen und die Gespräche sofort zu beenden! Melden Sie den Vorfall umgehend ihrer zuständigen Polizeidienststelle.

